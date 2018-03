Das Wappen des Zolls klebt auf einem Fahrzeug. © Caroline Seidel/Archiv

Kriminalität

Zoll entdeckt 90 Kilogramm Kokain in Bananencontainer

In einem Bananencontainer aus Ecuador haben Zollbeamte in Bremerhaven rund 90 Kilogramm Kokain sichergestellt. Sie entdeckten die Drogen mit einem Straßenverkaufswert von sieben Millionen Euro bei einer Routineuntersuchung, wie das Zollamt in Bremen am Mittwoch mitteilte.