Zöllner ertappen Mann mit Drogen auf der Rückbank

Kriminalität

Mehr als 170 000 Euro und Rauschgift haben Zollbeamte von einem 46-Jährigen bei einer Kontrolle an der Autobahn 2 beschlagnahmt. Der Mann aus Estland habe keine schlüssigen Angaben zu der größeren Menge Bargeld gemacht, teilte das Hauptzollamt Braunschweig am Dienstag mit.

Braunschweig. Bei der Kontrolle auf der Rastplatz Lappwald bei Helmstedt behauptete der Mann zunächst, 2400 Euro in Bar mitzuführen. Als ihn die Ermittler auf die Tüte voller Geldscheine ansprachen, gab er an, 40 000 Euro für einen Autokauf in Belgien dabei zu haben. Da sein Navigationsgerät aber Amsterdam anzeigte, stellten die Beamten das Geld sicher. Die Zöllner fanden außerdem 16,5 Gramm Marihuana. Gegen den 46-jährigen Esten wurde ein Strafverfahren eingeleitet. Wer mit mehr als 10 000 Euro innerhalb der EU unterwegs ist, muss dies auf Nachfrage des Zolls auch angeben.

dpa