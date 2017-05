Ein Soldat überwindet eine Eskaladierwand. © Stefan Sauer/Archiv

Verteidigung

Zivile Führungskräfte machen Praktikum bei der Bundeswehr

Zivile Führungskräfte aus ganz Deutschland absolvieren in dieser Woche ein Praktikum bei der Bundeswehr in Nienburg an der Weser. Unter den 27 Teilnehmern sind auch sieben Frauen, auf dem Programm steht unter anderem die Ausbildung am Gewehr sowie Übernachtungen im Freien.