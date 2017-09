Zieschang: Werkverträge nicht verteufeln

Landtag

Die für einen möglichen Ministerposten in Niedersachsen gehandelte CDU-Politikerin Tamara Zieschang hat davor gewarnt, Werkverträge negativ zu bewerten. "Ich wehre mich gegen die pauschale Verteufelung von Werkverträgen, Leiharbeit und Zeitarbeit", sagte Zieschang am Dienstag bei einer Politiker-Talkrunde mit Vertretern von sechs Parteien im NDR. Die Arbeitgeber und Unternehmer bräuchten flexible Beschäftigungsmöglichkeiten - und dazu zähle der Werkvertrag.

Hannover. Es gelte aber, den Missbrauch dieser Instrumente zu unterbinden, da sie häufig eingesetzt werden, um den Mindestlohn zu unterlaufen.

Der Missbrauch von Werkverträgen ist in Niedersachsen besonders in Schlachthöfen ein Problem, wo Arbeiter aus Osteuropa zu schlechten Bedingungen eingesetzt werden. Im Juni verabschiedete der Bundestag dazu ein neues Gesetz. Künftig müssen große Konzerne für die Machenschaften ihrer Subunternehmer haften.

Der CDU-Spitzenkandidat für die Landtagswahl, Bernd Althusmann, hatte die 47-jährige Juristin Zieschang am Dienstag als Mitglied seiner Führungsmannschaft vorgestellt. Die derzeitige Staatssekretärin im Innenministerium in Sachsen-Anhalt soll im Fall eines Siegs der CDU bei der Landtagswahl am 15. Oktober das Wirtschaftsressort übernehmen.

dpa