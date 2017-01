Schulen

Zeugnistelefon bietet Schüler und Eltern am Freitag Hilfe

Wenn in Niedersachsen die Schulzeugnisse verteilt werden, können sich Eltern und Schüler am kommenden Freitag psychologischen Rat holen. Für alle Fragen, Nöte und Ängste rund um das Zeugnis bietet die Landesschulbehörde mit einem Zeugnistelefon wieder Hilfe an, wie eine Sprecherin am Montag in Lüneburg ankündigte.