Blick auf das Brockenhaus. © Jens Wolf/Archiv

Ausstellungen

Zeitzeugen für Ausstellung im Brockenhaus gesucht

Mit einer Ausstellung will das Brockenhaus im nächsten Jahr die Geschichte des 1141 Meter hohen Harzgipfels beleuchten. In der Schau des Nationalpark-Besucherzentrums soll es um deutsch-deutsche Geschichte im Allgemeinen und die dortigen geheimdienstlichen Tätigkeiten im Speziellen gehen, wie die Nationalparkverwaltung in Wernigerode mitteilte.