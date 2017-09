Brände

Zeitungsausträger entdeckt Brand

Ein Zeitungsausträger hat am frühen Mittwochmorgen im Kreis Hildesheim einen Hausbrand entdeckt und die drei Bewohner noch rechtzeitig geweckt. Wie die Polizei mitteilte, bollerte der Mann an der Tür des Hauses in Bockenem, um die Bewohner zu wecken, eine 81-jährige Frau, ihren 87-jähriger Ehemann und eine 20-jährige Nichte.