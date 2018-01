Flüchtlinge

Zeitung: DNA-Test zur Altersbestimmung in Hildesheim

Nach Zweifeln an der Altersangabe eines afghanischen Flüchtlings hat der Landkreis Hildesheim einen DNA-Test eingesetzt. Wie das Magazin "Stern" in seiner am Donnerstag erscheinenden Ausgabe berichtet, wurde die Blutprobe im Mai 2017 in einem kalifornischen Labor untersucht.