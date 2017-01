Terrorismus

In Niedersachsen ist 32 mutmaßlichen Islamisten zwischen Anfang 2013 und dem 15. Oktober 2016 der Pass oder der Ausweis entzogen worden. Das ergaben am Montag veröffentlichte Recherchen der "Braunschweiger Zeitung" bei den für die Einziehung der Ausweise zuständigen Kommunen.

Braunschweig. Die Betroffenen standen im Verdacht, sich im Ausland der Terror-Miliz Islamischer Staat oder anderen islamistischen Gruppierungen anschließen und Anschläge verüben zu wollen.

Die FDP im niedersächsischen Landtag hatte Mitte Oktober eine Anfrage zur Zahl der Fälle von Pass-Entzügen gestellt. In der Antwort der Landesregierung wurden damals 34 Personen genannt, laut "Braunschweiger Zeitung" fehlte dabei aber die Information, in welchen Fällen ein Islamismus-Verdacht bestand.

Die neuen Recherchen ergaben, dass Hildesheim zur Gefahrenabwehr die meisten Reisedokumente einzog, nämlich zehn Pässe beziehungsweise Ausweise. In der Stadt hat der "Deutschsprachige Islamkreis" (DIK) seinen Sitz, der als Islamisten-Hochburg gilt. Im November wurde der dort als Prediger aufgetretene Abu Walaa festgenommen. Jeweils drei Fälle von Passentzug gab es in Osnabrück und Hannover, jeweils zwei Fälle in der Region Hannover und im Landkreis Ammerland.

dpa