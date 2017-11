Blaulicht und die LED-Laufschrift «Unfall» ist an einem Polizeifahrzeug. © H. Hollemann/Archiv

Unfälle

Zehnjährige auf Weg zur Schule von Stadtbahn erfasst

Auf dem Weg zur Grundschule ist eine Zehnjährige in Altwarmbüchen bei Hannover von einer Stadtbahn angefahren und leicht verletzt worden. Die Schülerin hatte an einem Fußgängerüberweg am Dienstagmorgen die herannahende Straßenbahn übersehen, teilte die Feuerwehr mit.