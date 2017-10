Zehn Verletzte bei Massenschlägerei mit Messerattacken

Kriminalität

10 von rund 20 an einer Massenschlägerei beteiligten Menschen wurden verletzt. Drei von ihnen erlitten offensichtlich Messerstiche. Die Staatsanwaltschaft Verden ermittelt.

Twistringen. Bei einer Schlägerei zwischen rund 20 Menschen in Twistringen (Landkreis Diepholz) sind 10 Beteiligte verletzt worden. Weil drei von ihnen dabei am Dienstagabend Stichverletzungen erlitten, geht die Staatsanwaltschaft Verden von Messerattacken aus. "Es besteht aber keine Lebensgefahr mehr", bestätigte ein Sprecher am Mittwoch. Eine schwer verletzte Person schwebte nach Angaben der Polizei in der Nacht noch in Lebensgefahr.

Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist noch unklar. Die Beamten befragten in der Nacht noch mehrere Beteiligte der Schlägerei. Die Staatsanwaltschaft Verden hat die Ermittlungen am Mittwoch übernommen.

dpa