Die Metropolregion Nordwest hat ihr zehnjähriges Bestehen gefeiert. Seit der Gründung des Vereins 2006 wurden in der Region mehr als 120 Projekte mit über 8 Millionen Euro gefördert.

Bremen. Der erste Vorsitzender der Metropolregion Nordwest, Jörg Bensberg, sprach am Montag bei einem Festakt in Bremen von einer "beeindruckenden Bilanz", die auch Verpflichtung für die Arbeit des Vereins in Zukunft sei. Die Metropolregion Nordwest ist eine von elf Metropolregionen in Deutschland. Mitglieder des Vereins sind unter anderem elf Landkreise und fünf kreisfreie Städte.

dpa