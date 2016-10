Kriminalität

Zechkumpane stirbt nach Messerstich: 43-Jähriger in Haft

Weil er seinen Bekannten nach einem Saufgelage mit einem Messer getötet haben soll, befindet sich ein Mann aus Lingen in Untersuchungshaft. Wie die Staatsanwaltschaft Osnabrück am Dienstag mitteilte, soll der 43-Jährige am frühen Samstagmorgen seinen 39 Jahre alten Bekannten nach einem Streit heimtückisch erstochen haben.