Der emsländische Windparkinvestor Holt hat mit dem Hamburger Windkraftanlagenhersteller Nordex einen Vertrag über die Lieferung von 120 Anlagen geschlossen. Die Windräder seien für 13 Windparks in Nordwestdeutschland mit einer Leistung von insgesamt 500 Megawatt vorgesehen, sagte ein Sprecher der Holt-Holding am Mittwoch in Haselünne.