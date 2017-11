Zahl jugendlicher Komasäufer leicht gestiegen

Gesundheit

Die Zahl der jugendlichen Komasäufer in Niedersachsen hat im vergangenen Jahr leicht zugenommen. 2114 Kinder und Jugendliche im Alter zwischen fünf und 20 Jahren landeten 2016 mit einer Alkoholvergiftung im Krankenhaus, zwei Prozent mehr als im Vorjahr. Das geht aus einer Statistik des Statistischen Bundesamtes hervor, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Hannover. Die Krankenkasse DAK-Gesundheit hatte die Daten recherchiert. Demnach verzeichnet die Statistik in elf von 16 Bundesländern einen Anstieg beim Komasaufen. In den zurückliegenden drei Jahren war die Zahl der Betroffenen in Niedersachsen und bundesweit stetig gesunken.

Während im vergangenen Jahr in Niedersachsen die Zahl der männlichen Betroffenen um 4,8 Prozent anstieg, ging die der Mädchen und jungen Frauen im Vergleich zum Vorjahr um 1,7 Prozent zurück. Besonders dramatisch war der Anstieg bei Jungen im Alter von 10 bis 15 Jahren: 100 von ihnen mussten im vergangenen Jahr wegen Alkoholvergiftung behandelt werden, das waren 19 Prozent mehr als 2015.

dpa