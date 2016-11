Boris Pistorius (SPD). © Julian Stratenschulte/Archiv

Landtag

Zahl der sexuellen Straftaten leicht gestiegen

Die Zahl der sexuellen Straftaten in Niedersachsen ist in den ersten neun Monaten des Jahres leicht gestiegen. Bis einschließlich September 2016 erfasste die polizeiliche Kriminalitätsstatistik insgesamt 13 948 solcher Fälle, wie Innenminister Boris Pistorius (SPD) am Mittwoch in Hannover sagte.