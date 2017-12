Ein totes Reh liegt am Straßenrand. © Julian Stratenschulte/Archiv

Tiere

Zahl der Wildunfälle in Niedersachsen gestiegen

Die Zahl der Wildunfälle in Niedersachsen ist gestiegen. Wie ein Sprecher der Landesjägerschaft am Rande der am Donnerstag begonnen Messe "Pferd und Jagd" sagte, stieg die Zahl des im Straßen- oder Schienenverkehr getöteten Rehwilds von 25 283 Tieren im Jagdjahr 2015/16 auf 28 709 Tiere im Zeitraum 2016/17 an.