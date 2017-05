Eine Rettungsgasse ist auf der A 2 nach einem Unfall gebildet worden. © Peter Steffen/Archiv

Unfälle

Zahl der Verkehrstoten zu Jahresbeginn leicht gesunken

In Niedersachsen sind bei Verkehrsunfällen in den ersten drei Monaten dieses Jahres 88 Menschen ums Leben gekommen. Dies seien drei weniger als im gleichen Vorjahreszeitraum, teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Mittwoch mit.