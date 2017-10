Ein Kreuz an einer Landstraße erinnert an einen Verkehrstoten. © Julian Stratenschulte/Archiv

Unfälle

Zahl der Verkehrstoten leicht gestiegen

In den ersten acht Monaten des Jahres ist die Zahl der Verkehrstoten in Niedersachsen leicht gestiegen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitpunkt kamen sieben Menschen mehr auf den Straßen des Landes ums Leben, wie aus Zahlen des Statistischen Bundesamtes in Wiesbaden vom Dienstag hervorgeht.