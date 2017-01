Soziales

Die Zahl der pflegebedürftigen Menschen in Niedersachsen hat sich weiter deutlich erhöht. Ende 2015 erhielten fast 318 000 Menschen Leistungen nach dem Pflegeversicherungsgesetz.

Hannover. Das waren gut zehn Prozent mehr als zwei Jahre zuvor, teilte das Landesamt für Statistik am Donnerstag in Hannover mit. Im Jahr 2003 hatte die Zahl der Pflegebedürftigen noch bei etwa 218 000 gelegen. Gut zwei Drittel der Betroffenen werden zu Hause von Angehörigen und ambulanten Diensten betreut. Gut 103 000 Frauen und Männer sind in Heimen untergebracht.

dpa