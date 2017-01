Organspendeausweise liegen auf einem Haufen. © Jens Kalaene/Archiv

Gesundheit

Zahl der Organspender gegen Bundestrend gestiegen

In Niedersachsen haben im vergangenen Jahr 73 Menschen nach ihrem Tod Organe gespendet, das waren elf mehr als 2015. Bundesweit ist die Entwicklung dagegen negativ - insgesamt sank die Zahl der Organspender von 877 auf 864. Wie die Deutsche Stiftung Organspende (DSO) am Donnerstag mitteilte, warten mehr als 10 000 Menschen in Deutschland dringend auf ein Spenderorgan.