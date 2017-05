Gebrauchte Spritzen liegen auf einem Haufen. © Boris Roessler/Archiv

Gesundheit

Zahl der Drogentoten in Niedersachsen gesunken

Die Zahlen der Drogentoten in Niedersachsen und Bremen ist 2016 leicht gesunken. Das geht aus einem Bericht hervor, den die Drogenbeauftragte der Bundesregierung und das Bundeskriminalamt am Montag in Berlin vorstellten.