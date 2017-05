Eine Lupe beim Kampfmittelbeseitigungsdienst Niedersachsen in Hannover. © Silas Stein/Archiv

Notfälle

Die Kampfmittelbeseitigung hat in Niedersachsen im vergangenen Jahr bei 266 Einsätzen Weltkriegsbomben und Granaten mit einem Gesamtgewicht von 93 Tonnen geborgen und unschädlich gemacht.

Hannover. 2015 waren bei 130 Einsätzen 45 Tonnen weggeschafft worden, teilte das Innenministerium am Freitag in Hannover mit. Vor allem bei Bauarbeiten, aber auch in der Nordsee seien die Blindgänger entdeckt worden.

Sorgen bereitet dem Kampfmittelbeseitigungsdienst, dass die Anzahl der Munitionsfunde durch Schatzsucher und Geocacher trotz ausdrücklicher Warnungen weiterhin ansteigt. Diese Laien sind auch auf ehemaligen Sprengplätzen und Munitionsanstalten mit Hilfe von GPS-Geräten und Sonden unterwegs.

dpa