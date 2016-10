Landtag

In Niedersachsen gibt es nach Angaben des Agrarministeriums immer mehr Biobauernhöfe. Derzeit sind es 1650, darunter sind rund 150 Landwirte, die seit Anfang 2016 einen Antrag auf Umstellung auf ökologischen Landbau gestellt haben.

Hannover. "Dies ist ein Rekordwert für unser Land", sagte Landwirtschaftsminister Christian Meyer (Grüne) am Freitag im Landtag. Im vergangenen Jahr lag die Zahl der Biohöfe noch bei 1505.

Die ökologisch bewirtschaftete Fläche in Niedersachsen umfasst rund 83 000 Hektar, 2008 waren es noch 71 246 Hektar. Besonders stark hat sich der Ökolandbau in den Landkreisen Lüneburg, Lüchow-Dannenberg, Osterode und im Heidekreis entwickelt. In diesen Regionen werden laut Agarministerium zwischen 8 und 11 Prozent der Fläche biologisch bewirtschaftet.

dpa