Agrar

Zahl der Baumschulen in Niedersachsen drastisch gesunken

Die Zahl der Baumschulen in Niedersachsen ist drastisch gesunken. Wie das Statistische Bundesamt in Wiesbaden am Donnerstag mitteilte, gibt es landesweit derzeit noch 403 Betriebe.