Flüchtlinge

Zahl der Asylklagen weiter gestiegen

Die Zahl der Klagen abgewiesener Asylbewerber in Niedersachsen steigt rasant. Während im vergangenen Jahr in den ersten drei Quartalen des Jahres 6879 Verfahren bei den Verwaltungsgerichten eingingen, waren es 2016 im Vergleichszeitraum insgesamt 10 704, wie das Justizministerium am Freitag erklärte.