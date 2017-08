Logo der Bundesagentur für Arbeit. © Julian Stratenschulte/Archiv

Arbeitsmarkt

Zahl der Arbeitslosen ist im August leicht gesunken

Die Arbeitslosenzahl in Niedersachsen ist im August leicht gesunken. 244 241 Menschen waren in dem Monat arbeitslos und damit 2,3 Prozent weniger als im Vormonat Juli, wie die Bundesagentur für Arbeit am Donnerstag in Hannover mitteilte.