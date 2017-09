Männer stehen vor der Bundesagentur für Arbeit. © Julian Stratenschulte/Archiv

Arbeitsmarkt

Zahl der Arbeitslosen in Niedersachsen erneut gesunken

Die Arbeitslosenzahl in Niedersachsen ist im September erneut gesunken. 236 241 Menschen hatten in diesem Monat keinen Job, das sind 3,3 Prozent weniger als im August und 4,5 Prozent weniger als vor einem Jahr. "Die Bereitschaft der Unternehmen, Beschäftigte zu halten und neue Fachkräfte einzustellen ist angesichts der stabilen wirtschaftlichen Lage hoch", sagte die Niedersachsen-Chefin der Bundesagentur für Arbeit, Bärbel Höltzen-Schoh, am Freitag.