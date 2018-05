Bremen

Das waren ein Prozent weniger als im Vormonat und eineinhalb Prozent weniger als vor einem Jahr. Die Quote fiel um 0,3 Prozentpunkte auf 9,8 Prozent. "Die sozialversicherungspflichtige Beschäftigung wächst kontinuierlich, am stärksten in der Zeitarbeit, im Bereich Information und Kommunikation sowie im Baugewerbe", sagte am Mittwoch der Chef der Agentur für Arbeit Bremen-Bremerhaven, Joachim Ossmann. Ein zentrales Problem seien aber fehlende Qualifikationen, die es vor allem älteren Arbeitslosen und Ausländern erschwerten, eine neue Stelle zu finden.

dpa