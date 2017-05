Logo der Agentur für Arbeit. © Felix Kästle/Archiv

Arbeitsmarkt

Zahl der Arbeitslosen erreicht neuen Tiefststand

Der konjunkturelle Frühjahrsaufschwung hat Niedersachsens Arbeitslosenquote auf den niedrigsten Stand seit der Wiedervereinigung gedrückt. Sie lag im Mai bei 5,6 Prozent, so die Bundesagentur für Arbeit am Mittwoch in Hannover.