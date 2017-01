Heinz Dodenhof steht vor seiner Sammlung von Grafiken und Bildern. © Ingo Wagner/Archiv

Museen

Worpswede zeigt Werke aus Sammlung Dodenhof

Werke aus dem Nachlass des Kunstsammlers Heinz Dodenhof (1935-2016) sind von Sonntag an (15. Januar) in der Großen Kunstschau in Worpswede bei Bremen zu sehen.