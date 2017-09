Peter Mathis steht vor seinem Foto "Croda da Lago, 2012 Italien". © Carmen Jaspersen/Archiv

Kunst

Worpswede im Fotorausch

"Look closely" - "Schau genau hin" ist das Motto eines Fotofestivals, das am Samstag der in Künstlerkolonie Worpswede bei Bremen beginnt. Sechs Galerien und Museen zeigen Werkreihen von 16 Fotografen, jedes Haus setzt einen anderen thematischen Schwerpunkt.