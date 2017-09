Tiere

Wolfswelpen totgebissen

Die beiden im August auf dem Truppenübungsplatz Munster-Nord gefundenen toten Wolfswelpen sind an schweren Bissverletzungen gestorben. Die Wunden könnten von einem Wolf oder einem großen Hund stammen, teilte eine Sprecherin des Niedersächsischen Landesbetriebs für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz (NLWKN) am Mittwoch nach Untersuchungen des Leibniz-Instituts für Zoo- und Wildtierforschung in Berlin mit.