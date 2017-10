Wolfsberater empfiehlt Abschuss von fünf Jungtieren

Umwelt

Nach vielen Wolfsangriffen auf Nutztiere im Landkreis Cuxhaven hat der Wolfsberater Hermann Kück den Abschuss von fünf Jungtieren empfohlen. Die im Mai 2016 geborenen Wölfe hätten früh beide Eltern verloren und deshalb nie gelernt, Wild zu jagen, sagte Kück am Mittwoch.

Cuxhaven. Die Tiere hätten verstanden, wie einfach es sei, Nutztiere zu reißen. "Vor allem Schafe stehen fast ungeschützt auf den Weiden", sagte er. "Wölfe können ungestört rankommen."

Eine Entnahme der fünf Jungtiere müsse man zumindest diskutieren, er selbst sehe dazu keine Alternative. "Sie sind hoch intelligent und geben ihr Wissen an den Nachwuchs weiter." Schon in wenigen Monaten würden die Tiere geschlechtsreif. "Es bleibt nicht mehr viel Zeit", sagte Kück. Er ist einer von zahlreichen Wolfsberatern, die vom Land Niedersachsen ernannt wurden. Diese Fachleute sammeln Informationen über die Wolfsvorkommen und Wolfsrisse in ihrer Region. Über Kücks Forderung nach einem Abschuss der Jungtiere hatte zunächst der NDR berichtet.

dpa