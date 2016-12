Ein Grauwolf steht in einem Gehege des Wolfscenters von Dörverden. © Ingo Wagner/Archiv

Wilde Wölfe, die sich verletzt haben, können künftig im Wolfcenter Dörverden gepflegt werden. Nach einem Ausbau ist das Zentrum nun eine offizielle Wolfauffangstation, wie der Niedersächsische Landesbetrieb für Wasserwirtschaft, Küsten- und Naturschutz mitteilte.

Dörverden. Heute wird Umweltstaatssekretärin Almut Kottwitz einen entsprechenden Bescheid an den Leiter des Wolfparks, Frank Fass, übergeben. Bislang wurden verletzte Wölfe etwa in den Wildpark Lüneburger Heide in Hanstedt-Nindorf gebracht.

Nach Angaben der Landesjägerschaft Niedersachsen gibt es bundesweit rund 500 freilebende Wölfe - etwa 90 davon streifen durch niedersächsisches Gebiet. Die Tiere sind in Deutschland streng geschützt und dürfen nicht gejagt werden.

