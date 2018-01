Ein Wolf (Canis lupus) in seinem Gehege in einem Wildpark. © Patrick Pleul/Archiv

Agrar

Wolf soll in Schafstall eingedrungen sein

In der Region Hannover soll ein Wolf innerhalb weniger Tage mehrere Schafe gerissen und dabei sogar in einen Stall eingedrungen sein. Ob es sich bei dem Angreifer im Bereich Lehrte-Immensen um ein Einzeltier handelt sei noch unklar, berichtete die "Hannoversche Allgemeine Zeitung" am Donnerstag (online).