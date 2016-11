Umwelt

Ein einzelner Wolf ist im Landkreis Osnabrück nachgewiesen worden. Eine Genanalyse und Bilder aus Fotofallen lieferten den Beweis, wie die "Neue Osnabrücker Zeitung" (Donnerstagsausgabe) berichtete.

Bippen. Das Tier stamme nicht aus den bekannten Rudeln in Niedersachsen, sagte dazu Raoul Reding, Wolfbeauftragter der Landesjägerschaft in Hannover. Bereits im Juli sei in der Gemeinde Bippen ein gerissener Damhirsch entdeckt worden. "Am Tier wurden dann genetische Spuren eines Wolfes gefunden", sagte Reding. Die Ergebnisse lägen jetzt vor. Schon im März sei ein Wolf im Landkreis Osnabrück anhand eines Fotos nachgewiesen worden. Rund 80 Wölfe lebten derzeit in Niedersachsen.

dpa