Eine Kelle mit der Aufschrift "Einsatz Feuerwehr". © Armin Weigel/Archiv

Brände

Wohnwagen brennt: Mann schwer verletzt

Beim Brand in einem Wohnwagen in Hannover hat sich ein Mann schwere Verletzungen zugezogen. Anwohner hätten am Samstag einen lauten Knall gehört - daraufhin sei ihnen der Bewohner des Fahrzeugs mit Brandwunden entgegengelaufen, berichtete ein Polizeisprecher am Abend.