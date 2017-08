Brände

Wohnungsbrand: Polizei geht von Brandstiftung aus

Bei dem Feuer in einem Mehrfamilienhaus in Hannover-Mitte mit sechs Verletzten geht die Polizei von vorsätzlicher Brandstiftung aus. Der ermittelnde Kriminaldienst erhoffe sich nun Hinweise von Zeugen, die möglicherweise kurz vor Brandausbruch am späten Dienstagabend etwas Verdächtiges in dem Wohnhaus bemerkt haben, teilte die Polizei am Donnerstagmorgen mit.