Polizeifahrzeuge stehen nach einer Razzia in Stuttgart vor einer Polizeiwache. © Sven Kohls

Kriminalität

Wohnungen von 22 Beschuldigten durchsucht: Keine Festnahmen

Bei der bundesweiten Razzia gegen die linke Szene hat die Polizei am Dienstag Wohnungen von 22 Beschuldigten in acht Bundesländern durchsucht. Es bestehe der dringende Tatverdacht, dass sie Teil einer Gruppe waren, aus deren Mitte heraus am 7. Juli im Hamburger Stadtteil Bahrenfeld Steine und andere Gegenstände auf Bundespolizisten geworfen worden waren, sagte Hamburgs Polizeipräsident Ralf Martin Meyer.