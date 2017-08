Ein Hydrant mit Wasserhähnen steht vor Wohnblöcken in Delmenhorst. © Carmen Jaspersen/Archiv

Kommunen

Wohnungen im Wollepark bleiben ohne Gas und Wasser

In den zwei Brennpunkt-Wohnblocks im Delmenhorster Wollepark wird es auch in absehbarer Zukunft kein Gas und Wasser geben. Es sei "nicht denkbar", dass die Versorgung wieder aufgenommen werde, sagte der Geschäftsführer der Stadtwerke, Hans-Ulrich Salmen, am Mittwoch nach einem Gespräch mit Politikern, Kirchenvertretern und dem Diakonischen Werk.