Landtag

Wohnsitzauflage für anerkannte Flüchtlinge wird geprüft

Niedersachsen will die Einführung einer Wohnsitzauflage für anerkannte Flüchtlinge prüfen, wie es sie bereits in fünf Bundesländern gibt. Eine Mehrheit für die von der CDU geforderte Auflage zeichnete sich nach der ersten Beratung im Landtag am Donnerstag allerdings nicht ab.