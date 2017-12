Migration

Wohnsituation für Flüchtlinge entspannt sich weiter

Die Wohnsituation für Flüchtlinge in Niedersachsen entspannt sich immer mehr. Viele Not- und Behelfsunterkünfte in den Kommunen seien mittlerweile geschlossen, hieß es etwa vom Landesverband der Johanniter auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur.