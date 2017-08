Wohnmobil auf der Autobahn gerammt: Vier Verletzte

Unfälle

Wegen eines schweren Lastwagenunfalls mit vermutlich vier Verletzten ist die Autobahn 7 bei Göttingen am Montagnachmittag Richtung Süden zunächst voll gesperrt worden.

Göttingen. Bei dem Unfall habe nach ersten Erkenntnissen ein Lastwagenfahrer beim Wiedereinscheren mit seinem Lkw ein Wohnmobil übersehen und das Fahrzeug auf einen anderen Laster geschoben, sagte ein Polizeisprecher. In dem Wohnmobil seien mindestens zwei Menschen eingeklemmt und schwer verletzt worden, auch die beiden Lkw-Fahrer wurden verletzt. Die Bergungsarbeiten zwischen den Anschlussstellen Göttingen-Nord und Göttingen dauerten am frühen Abend an.

dpa