Bei einem Feuer in Rehren (Landkreis Schaumburg) ist ein Wohnhaus mit angrenzendem Pferdestall komplett abgebrannt. Verletzt wurde am Sonntag niemand. Das Feuer brach zuerst im Dach des Wohngebäudes aus und breitete sich dann über trockene Strohballen auf die Stallungen aus, wie ein Polizeisprecher am Montag sagte.