Ein Wohnhaus ist in Upgant-Schott (Landkreis Aurich) in der Nacht zu Samstag durch einen Dachstuhlbrand unbewohnbar geworden. Wie die Polizei am Morgen mitteilte, war das Feuer aus zunächst unbekannter Ursache in dem Haus mit drei Wohneinheiten ausgebrochen.