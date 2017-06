Brände

Wohnhaus nach Brand unbewohnbar: 500 000 Euro Schaden

Beim Brand eines Einfamilienhauses in Groß Mackenstedt bei Bremen ist am Samstag ein Schaden von 500 000 Euro entstanden. Das Haus ist unbewohnbar. Wie die Polizei mitteilte, entstand das Feuer in einem Carport und einem ans Haus angrenzenden Überbau.