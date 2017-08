Brände

Wohnhaus in Ostfriesland brennt: Etwa 140 000 Euro Schaden

In Ostfriesland ist die Dachgeschosswohnung in einem Mehrfamilienhaus ausgebrannt. Die fünf Bewohner des Gebäudes im Ort Völlenerkönigsfehn in Westoverledingen (Landkreis Leer) konnten sich in der Nacht zum Dienstag noch rechtzeitig retten, wie die Polizei am Morgen berichtete.