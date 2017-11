Brände

Wohnhaus bei Brand zerstört

Bei einem Brand in Ostrhauderfehn (Landkreis Leer) ist ein Wohnhaus zerstört worden. Die acht Bewohner konnten sich selbst in Sicherheit bringen. Vermutlich fingen am Freitagnachmittag Teile der Elektrik an zu brennen, wie die Feuerwehr mitteilte.