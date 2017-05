Ein Wolf. © Julian Stratenschulte/Archiv

Umwelt

Wölfe haben sich weiter ausgebreitet

In Niedersachsen könnten nach aktuellen Zahlen der Landesjägerschaft mehr als hundert Wölfe unterwegs sein. Das sagte ein Sprecher in Hannover. Die Jäger sind in Niedersachsen für die Beobachtung der Tiere zuständig.